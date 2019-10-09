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Україна і ЄС досягли проміжної межі у торгових відносинах, - Качка

Новини » Політика    09.10.2019 - 05:39
Україна і ЄС досягли проміжної межі у торгових відносинах, - Качка
Ілюстративне фото (ngu.gov.u)

Качка наголосив на необхідності переглянути угоду про асоціацію Україна-ЄС

Торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна і ЄС досягли межі у своїх торговельних відносинах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Качка заявив, що Україна досягла певний ліміт, який мала від запуску Угоди про асоціацію.

"У наших відносинах ми досягли проміжної стелі, і треба перейти на новий рівень, нову якість відносин", - сказав торговий предстаник.

Він наголосив, що зараз головне питання у відносинах України і ЄС - це перегляд угоди про асоціацію, яка у торговельній частині тимчасово набула чинності у 2016 році, а повною мірою - у 2017 році.

"Обидві сторони розуміють, що угода, про яку домовлялися десять років тому, потребує ретельного аналізу, щоб її пристосувати до нових обставин", - зазначив Качка.

За його словами, новий поштовх для торгівлі між Україною і ЄС в обидва боки буде, якщо вдасться, зокрема, інтегрувати митниці обох сторін та укласти угоду ACCA.

Раніше повідомлялося, що параметри роботи оновлення Угоди про асоціацію Україна-ЄС можуть бути конкретизовані до кінця 2019 року.

РБК-Україна писало, що раніше президент України Володимир Зеленський запропонував партнерам з Європейського союзу провести спільну оцінку Угоди про асоціацію України з ЄС.

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Новини України економікаТарас Качка
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