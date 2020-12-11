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Украина и ЕС договорились о "промышленном безвизе" для некоторых товаров

Автор: РБК-Украина

Украина и Европейский союз договорились подписать Соглашение АССА (так называемый "промышленный безвиз") по некоторым видам продукции с добавленной стоимостью. Речь идет об электрооборудовании, машинах и механизмах.

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Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, выступая на первой ежегодной международной конференции "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен".

"В частности, мы договорились о подписании Соглашения АССА, так называемого "промышленного безвиза", по некоторым видам продукции с добавленной стоимостью - это низковольтное оборудование, электромагнитное оборудование, машины и механизмы", - сказала Стефанишина.

Украинская продукция, подпадающая под эти категории, получив сертификат украинского органа рыночного надзора, будет иметь беспрепятственный доступ на рынок ЕС.

Она напомнила, что с 1 января 2021 года открывается возможность пересмотреть условия торговли с ЕС в направлении либерализации. Украинские предприниматели считают наиболее проблемными вопросами двойную сертификацию, высокий уровень конкуренции в ЕС и невозможность попасть на рынки.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина сказал, что Украина передала в ЕС национальный доклад о выполнении условий по либерализации визового режима.

РБК-Украина писало, что Европейская комиссия предложила ввести для таможни Европейского союза принцип "единого окна". Он поможет таможенным органам упростить электронный обмен информацией, предоставляемой продавцами.

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