Україна і ЄС домовилися про "промисловий безвіз" для деяких товарів

Україна та Європейський союз домовились підписати Угоду АССА (так званий "промисловий безвіз") по деяких видах продукції з доданою вартістю. Мова йде про електрообладнання, машини та механізми.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, виступаючи на першій щорічній міжнародній конференції "Україна: інвестиційна гавань в часи змін".

"Зокрема, ми домовилися про підписання Угоди АССА, так званого "промислового безвізу", по деяких видах продукції з доданою вартістю - це низковольтне обладнання, електромагнітне обладнання, машини та механізми", - сказала Стефанішина.

Вироблена в Україні продукція, яка підпадатиме під ці категорії, отримавши сертифікат українського органу ринкового нагляду, матиме безперешкодний доступ на ринок ЄС.

Вона нагадала, що з 1 січня 2021 року відкривається можливість переглянути умови торгівлі з ЄС в напрямку лібералізації. Українські підприємці вважають найбільш проблемними питаннями подвійну сертифікацію, високий рівень конкуренції в ЄС і неможливість потрапити на ринки.

Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що Україна передала до ЄС національну доповідь щодо виконання умов щодо лібералізації візового режиму.

РБК-Україна писало, що Європейська комісія запропонувала ввести для митниці Європейського союзу принцип "єдиного вікна". Він допоможе митним органам спростити електронний обмін інформацією, що надається продавцями.