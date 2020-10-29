ЕС планирует ввести "единое окно" таможни

Фото: Евросоюз (csamir.com)

Европейская комиссия предложила ввести для таможни Европейского союза принцип "единого окна". Он поможет таможенным органам упростить электронный обмен информацией, предоставляемой торговцами.

Об этом сообщает сайт Еврокомиссии.

"Единое окно" направлено на оцифровку и оптимизацию процессов, чтобы предприятиям больше не приходилось подавать документы в несколько органов через разные порталы.

"Цифровизация, глобализация и изменения характера торговли представляют как риски, так и возможности, когда речь идет о товарах, пересекающих границы ЕС. Чтобы справиться с этими проблемами, таможня и другие компетентные органы должны действовать как единое целое, используя более целостный подход ко многим проверкам и процедурам, необходимым для бесперебойной и безопасной торговли ", - сказал комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони .

По его словам, с егодняшняя инициатива - первый шаг к полностью безбумажной и интегрированной таможенной среде и более тесному сотрудничеству между органами власти на наших внешних границах.

Ежегодный товарооборот Таможенного союз ЕС составляет более 3,5 триллиона евро. Кризис COVID-19 подчеркнул важность наличия гибких, но надежных таможенных процессов. Их важность будет расти по мере роста объемов торговли, появления новых проблем, связанных с цифровизацией и электронной коммерцией, таких как новые формы мошенничества.

Отметим, что на ЕС приходится 15% мировой торговли. В 2018 году более чем 2000 таможен ЕС обработали почти 343 миллиона таможенных деклараций и собрали 25,3 млрд евро таможенных пошлин.

В настоящее время формальности, требуемые на внешних границах ЕС, часто связаны с участием многих органов, отвечающих за разные направления. В результате предприятиям приходится предоставлять информацию в несколько инстанций, каждая из которых имеет свой портал и процедуры.

Напомним, в январе 2020 года вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина больше не претендует на создание таможенного союза с Евросоюзом.

Ранее заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина и ЕС начали диалог о взаимном признании уполномоченных экономических операторов, или о подготовке так называемого "таможенного безвиза".

РБК-Украина писало, что по словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, Украина готова к более глубокой секторальной интеграции с Европейским союзом в сферах энергетики, торговли, транспорта, цифровой экономики, таможенного сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности.