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Украина на две недели закроет КПВВ " Чаплинка" на админгранице с Крымом

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Херсон, Понедельник 31 мая 2021 15:39
Украина на две недели закроет КПВВ " Чаплинка" на админгранице с Крымом Фото: один из КПВВ будет временно закрыт (facebook com ppu gov ua)
Автор: РБК-Украина

Украинская сторона с 7 июня на две недели закроет контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом. Это связано с ремонтными работами.

Об этом говорится в сообщении Херсонской областной государственной администрации (ОГА) в Facebook.

"С 7 июня в течение 14 дней будет прекращена работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Чаплинка". Связано это с проведением ремонтных работ на КПВВ", - говорится в сообщении.

При этом другие два КПВВ - "Чонгар" и "Каланчак" - продолжат работать в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в отдельных районах Луганской области (ОРЛО) ужесточили пропуск через КПВВ в Станице Луганской. В частности, жителей оккупированных территорий будут выпускать в Украину не чаще одного раза в месяц.

В то же время Украина только упрощает возможности пересечения КПВВ. На прошлой неделе Кабинет министров разрешил выезжать с оккупированных территорий на своем авто, даже если утерян техпаспорт на машину. Такое право дается один раз при условии наличия копии регистрационной карточки, которую можно получить в сервисном центре МВД.

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