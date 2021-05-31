Украина на две недели закроет КПВВ " Чаплинка" на админгранице с Крымом

Фото: один из КПВВ будет временно закрыт (facebook com ppu gov ua)

Украинская сторона с 7 июня на две недели закроет контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом. Это связано с ремонтными работами.

Об этом говорится в сообщении Херсонской областной государственной администрации (ОГА) в Facebook.

"С 7 июня в течение 14 дней будет прекращена работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Чаплинка". Связано это с проведением ремонтных работ на КПВВ", - говорится в сообщении. При этом другие два КПВВ - "Чонгар" и "Каланчак" - продолжат работать в штатном режиме.