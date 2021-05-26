Не чаще одного раза в месяц: боевики ужесточили пропуск на КПВВ в Станице Луганской

Оккупационные власти так называемой "Луганской народной республики" ввели ряд ограничений на пересечение контрольного пункта въезда-выезда ( КПВВ ) в Станице Луганской. В частности, жителям оккупированной территории запретили выезжать в Украину чаще одного раза в месяц.

Сообщается, что временные меры устанавливаются якобы в целях борьбы с эпидемией COVID-19. Они предусматривают, что жители с пропиской на оккупированной территории Луганской области могут выезжать из ОРЛО не чаще одного раза в месяц. В исключительных случаях можно пересекать КПВВ чаще, но нужно дополнительное разрешение.

Граждане без прописки на территории ОРЛО будут пропускаться согласно предварительно сформированным спискам. Пропускать будут на лечение, учебу, уход за близким родственником, на похороны родственника или на получение "денежной помощи".

Въезд будет осуществляться с обязательным измерением температуры тела. Жители ОРЛО с повышенной температурой и симптомами ОРВИ будут направляться на принудительную госпитализацию. Остальным - будут отказывать в пропуске.

При отсутствии симптомов и результата ПЦР-теста людей обяжут быть на самоизоляции на дому в течение 14 дней.