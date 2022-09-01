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Украина довольна решением ЕС по визам для россиян, но дьявол в деталях, - Кулеба

Новина українською →
Четверг 01 сентября 2022 15:28
Украина довольна решением ЕС по визам для россиян, но дьявол в деталях, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина одобряет решение Евросоюза о приостановлении упрощенного визового режима с Россией при условии его добросовестной имплементации всеми странами-членами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и его датского коллеги Еппе Кофодом.

Кулеба отметил, что визовые ограничения касают не только приостановления действия соглашения об упрощенном режиме.

"Там предусмотрен ряд других шагов, которые позволяют мне сказать, что в случае, если вчерашнее решение будет добросовестно имплементированно всеми странами ЕС, то это решение будет максимально приближенным к тому, чего хотела Украина. Но дьявол кроется в деталях", - сказал он.

Министр иностранных дел подчеркнул, что ЕС принял правильное решение, но детали имплементации могут разрушить его эффективность.

Напомним, вчера министры иностранных дел стран Евросоюза достигли политической договоренности по приостановке упрощенного визового режима с Россией на фоне войны против Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что усложнение визового режима для россиян - это самое меньшее, что можно сделать, чтобы они почувствовали причастность к войне.

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Дмитрий Кулеба МИД Украины Визовый режим Евросоюз
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