Украина довольна решением ЕС по визам для россиян, но дьявол в деталях, - Кулеба

Украина одобряет решение Евросоюза о приостановлении упрощенного визового режима с Россией при условии его добросовестной имплементации всеми странами-членами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и его датского коллеги Еппе Кофодом.

Кулеба отметил, что визовые ограничения касают не только приостановления действия соглашения об упрощенном режиме.

"Там предусмотрен ряд других шагов, которые позволяют мне сказать, что в случае, если вчерашнее решение будет добросовестно имплементированно всеми странами ЕС, то это решение будет максимально приближенным к тому, чего хотела Украина. Но дьявол кроется в деталях", - сказал он.

Министр иностранных дел подчеркнул, что ЕС принял правильное решение, но детали имплементации могут разрушить его эффективность.