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Україна задоволена рішенням ЄС щодо віз для росіян, але диявол в деталях, - Кулеба

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Четвер 01 вересня 2022 15:28
Україна задоволена рішенням ЄС щодо віз для росіян, але диявол в деталях, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна схвалює рішення Євросоюзу щодо призупинення спрощеного візового режиму з Росією за умови його добросовісної імплементації всіма країнами-членами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та його данського колеги Єппе Кофодом.

Кулеба зазначив, що візові обмеження стосують не лише зупинення дії угоди про спрощений режим.

"Там передбачена низка інших кроків, які дозволяють мені сказати, що у разі, якщо вчорашнє рішення буде добросовісно імплементоване всіма країнами ЄС, то це рішення буде максимально наближеним до того, чого хотіла Україна. Але диявол криється в деталях", - сказав він.

Міністр закордонних справ наголосив, що ЄС ухвалило правильне рішення, але деталі імплементації можуть зруйнувати його ефективність.

Нагадаємо, вчора міністри закордонних справ країн Євросоюзу досягли політичної домовленості щодо призупинення спрощеного візового режиму з Росією на тлі війни проти України.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що ускладнення візового режиму для росіян - це найменше, що можна зробити, аби вони відчули причетність до війни.

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