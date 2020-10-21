Украина доверяет расследованию США о российских кибератаках по всему миру

Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

Украина доверяет обнародованным Министерством юстиции США результатам расследования и обвинению шести сотрудникам российского ГРУ в совершении ряда кибератак по всему миру, в частности в Украине, США, Франции, Грузии и Южной Корее. Международное сообщество должно скоординировать давление на Россию.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел в среду, 21 октября.

"Полностью поддерживаем заявление Государственного секретаря США Майка Помпео о необходимости строгого осуждения продолжающейся подрывной, деструктивной и дестабилизирующей деятельности РФ в киберпространстве. Такая деятельность демонстрирует полное неуважение к общественной безопасности и международной стабильности", - отметили в МИД.

Кроме того, Украина призывает международное сообщество продолжить скоординированное давление на РФ, чтобы остановить нарушения международного права с ее стороны.

"Обращаемся к международному сообществу с призывом продолжить скоординированное давление на РФ с целью прекращения систематического нарушения с ее стороны норм и принципов международного права, в частности в использовании киберинструментив со злонамеренной целью, угрожающей безопасности глобального киберпространства", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Минюст США предъявил обвинения шести офицерам ГРУ РФ в причастности к кибератакам на объекты политической, финансовой и спортивной инфраструктуры по всему миру. В частности их подозревают в атаках на Украину, США, Францию и Южную Корею и распространении опасного вируса NotPetya.

Отметим, ранее глава Пентагона заявил, что Россия и Китай являются главными стратегическими противниками, которые создают угрозу для национальной безопасности США.