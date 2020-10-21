Глава Пентагона назвал Россию стратегическим противником

Фото: Марк Эспер (flickr.com secdef)

Россия и Китай являются главными стратегическими противниками, которые создают угрозу для национальной безопасности США. Они быстро модернизируют свои вооруженные силы, чтобы потом игнорировать международное право.

Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер во время выступления во вторник.

Он также отметил, что Россия нарушает суверенитет меньших стран в свою пользу.

"Мы находимся в глобальном противостоянии с нашими главными противниками - Китаем и Россией", - сказал Эспер.

Он добавил, что стремление ущемления суверенитета государств демонстрирует вторжения РФ на востоке Украины. Это, по мнению Эспера, "расшатывает сопротивление и сплоченность стран и институтов, критически важных для безопасности США, в том числе НАТО".

Ранее Эспер на совместной пресс-конференции с главой Министерства внутренних дел Франции Флоранс Парли в Париже посоветовал России изменить свое поведение.

Также глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России.