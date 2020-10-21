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Україна довіряє розслідуванню США щодо російських кібератак у всьому світі

Київ , Середа 21 жовтня 2020 10:57
Україна довіряє розслідуванню США щодо російських кібератак у всьому світі
Фото: МЗС України (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Україна довіряє оприлюдненими Міністерством юстиції США результатами розслідування та обвинуваченням шести співробітникам російського ГРУ в скоєнні низки кібератак по всьому світу, зокрема в Україні, США, Франції, Грузії та Південній Кореї. Міжнародна спільнота повинна скоординувати тиск на Росію.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ у середу, 21 жовтня.

"Повністю підтримуємо заяву Державного секретаря США Майка Помпео про необхідність суворого засудження триваючої підривної, деструктивної та дестабілізуючої діяльності РФ в кіберпросторі. Така діяльність демонструє повну зневагу до громадської безпеки та міжнародної стабільності", - відзначили в МЗС.

Крім того, Україна закликає міжнародна спільнота продовжити скоординований тиск на РФ, щоб зупинити порушення міжнародного права з її боку.

"Звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом продовжити скоординований тиск на РФ з метою припинення систематичного порушення з її боку норм і принципів міжнародного права, зокрема у використанні киберінструментів з умисною метою, що загрожує безпеці глобального кіберпростору", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Мін'юст США пред'явив звинувачення шести офіцерів ГРУ РФ в причетності до кібератак на об'єкти політичної, фінансової та спортивної інфраструктури по всьому світу. Зокрема їх підозрюють в атаках на Україну, США, Францію і Південну Корею і поширення небезпечного вірусу NotPetya.

Зазначимо, раніше глава Пентагону заявив, що Росія і Китай є головними стратегічними супротивниками, які створюють загрозу для національної безпеки США.

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