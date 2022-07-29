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Украина достигла уровня обороны, чтобы держать россиян в тупике, - Пентагон

Фото: Украина достигла уровня обороны, чтобы держать россиян в тупике (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

США считают, что Украина достигла такого уровня обороны, который позволяет держать армию России в тупике.

Об этом заявил неназванный чиновник Пентагона в разговоре с представителями СМИ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Кейтлин Дорнбос.

По словам представителя Пентагона, американская сторона считает, что такого уровня обороны украинская сторона достигла по многим причинам, в частности, из-за морального состояния и потерь россиян.

"Другая причина может заключаться в том, что украинцы стали очень эффективными в поиске и уничтожении российского командования и центров управления, а также в уничтожении большого количества российских средств", - цитирует корреспондент чиновника оборонного ведомства.

Напомним, до этого министр обороны Британии Бен Уоллес также заявлял, что Россия терпит неудачи в Украине. По его мнению, российский глава Владимир Путин может перейти к плану "D".

Добавим, украинские военные уже уничтожили 40 500 оккупантов, а также 1749 танков, 222 самолета и 174 крылатые ракеты.

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Война России против УкраиныПентагон