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Україна досягла рівня оборони, щоб тримати росіян у глухому куті, - Пентагон

Фото: Україна досягла рівня оборони, щоб тримати росіян у глухому куті (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

США вважають, що Україна досягла такого рівня оборони, що дозволяє тримати армію Росії у глухому куті.

Про це заявив неназваний чиновник Пентагону у розмові з представниками ЗМІ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Кейтлін Дорнбос.

За словами представника Пентагону, американська сторона вважає, що такого рівня оборони українська сторона досягла з багатьох причин, зокрема, через моральний стан та втрати росіян.

"Інша причина може полягати в тому, що українці стали дуже ефективними у пошуку та знищенні російського командування та центрів управління, а також у знищенні великої кількості російських засобів", - цитує кореспондент чиновника оборонного відомства.

Нагадаємо, до цього міністр оборони Британії Бен Уоллес також заявляв, що Росія зазнає невдач в Україні. На його думку, російський очільник Володимир Путін може перейти до плану "D".

Додамо, українські військові вже знищили 40 500 окупантів, а також 1749 танків, 222 літаки та 174 крилаті ракети.

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Війна Росії проти УкраїниПентагон