ВСУ уничтожили уже около 40 500 оккупантов: новые потери россиян
Фото: Россия уже потеряла в войне против Украины около 40 500 своих военных (Getty Images)
ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 270 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны российская армия потеряла уже около 40 500 своих военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 40500 (+270) человек ликвидировано,
- танков - 1749 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 3987 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 900 (+6) ед,
- РСЗО - 258 (+0) ед,
- средства ПВО - 117 (+0) ед,
- самолетов - 222 (+0) ед,
- вертолетов - 190 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 731 (+2),
- крылатые ракеты - 174 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2870 (+16) ед,
- специальная техника - 77 (+2).
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ на юге уничтожили четыре российских склада боеприпасов, три танка и РЛС.
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