ВСУ уничтожили уже около 40 500 оккупантов: новые потери россиян

Фото: Россия уже потеряла в войне против Украины около 40 500 своих военных (Getty Images)

ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 270 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны российская армия потеряла уже около 40 500 своих военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.