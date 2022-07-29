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ВСУ уничтожили уже около 40 500 оккупантов: новые потери россиян

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Украина, Пятница 29 июля 2022 09:30
ВСУ уничтожили уже около 40 500 оккупантов: новые потери россиян Фото: Россия уже потеряла в войне против Украины около 40 500 своих военных (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 270 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны российская армия потеряла уже около 40 500 своих военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.07 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 40500 (+270) человек ликвидировано,
  • танков - 1749 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 3987 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 900 (+6) ед,
  • РСЗО - 258 (+0) ед,
  • средства ПВО - 117 (+0) ед,
  • самолетов - 222 (+0) ед,
  • вертолетов - 190 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 731 (+2),
  • крылатые ракеты - 174 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2870 (+16) ед,
  • специальная техника - 77 (+2).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ на юге уничтожили четыре российских склада боеприпасов, три танка и РЛС.

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