Украина дополнительно получит почти 500 млн евро грантовых средств Всемирного банка

В рамках этого дополнительного соглашения Украина получит от Норвегии, Австрии и Соединенных Штатов Америки дополнительные грантовые средства (в пределах одного гранта) в сумме 495 млн евро.

"Грант будет направлен в общий фонд государственного бюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на охрану здоровья, поддержки внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Грант будет предоставлен Украине из целевого фонда Всемирного банка в рамках программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления.

Целевой фонд создан Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития, взносы в который уже поступили от Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Великобритании, Норвегии, Австрии и США.

Напомним, в Украину 29 апреля поступило грантовое финансирование в размере 88,5 млн евро. Эти средства были предоставлены из целевого фонда доноров Всемирного банка в рамках программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины.