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Україна додатково отримає майже 500 млн євро грантових коштів Світового банку

Фото: Світовий банк надасть Україні 495 млн євро (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна отримає додатково 495 млн євро грантових коштів з Цільового фонду Світового банку. Зміну до угоди підписали міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку Аруп Банерджі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

У рамках цієї додаткової угоди Україна отримає від Норвегії, Австрії та Сполучених Штатів Америки додаткові грантові кошти (в межах одного гранту) в сумі 495 млн євро.

"Грант буде спрямовано до загального фонду державного бюджету України для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб", - йдеться в повідомленні.

Грант буде надано Україні з Цільового фонду Світового банку в рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення.

Цільовий фонд створено Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, внески до якого уже надійшли від Данії, Ісландії, Латвії, Литви, Великої Британії, Норвегії, Австрії та США.

Нагадаємо, до України 29 квітня надійшло грантове фінансування у розмірі 88,5 млн євро. Ці кошти було надано з Цільового фонду донорів Світового банку в рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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