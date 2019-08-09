Украина должна выйти из минского процесса после гибели военных на Донбассе, - Бессмертный

После гибели четырех военных на Донбассе Украина должна была прекратить участие в Минских переговорах. Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный в эфире телеканала "ATR".

Он заявил, что Украина должна была прекратить работу в минском процессе, пока не будет собран "нормандский формат".

"Я считаю, что после событий в Павлополе первое, что надо было сказать: Украина приостанавливает работу в минском процессе до момента, пока не будет собран нормандский формат", - сказал Безсмертный.

По словам Бессмертного, вероятность встречи в "нормандском формате" лидеров государств-участников маловероятна до выборов в России, которые состоятся осенью.

"Они хотят выдержать это настроение электората для того, чтобы сохранить влияние "Единой России" и Путина как политика в России", - сказал он.

Напомним, Европейский Союз ожидает, что Россия повлияет на боевиков после гибели четырех украинских военных на Донбассе во время перемирия.

РБК-Украина писало, что после гибели четырех украинских военных президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин согласовали нормандскую встречу, на которой будут подписаны новые документы.

Также Зеленский и Путин обсудили урегулирование ситуации на Донбассе. Президенты Украины и РФ обсудили важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режим прекращения огня, а также разведение сил и средств от линии разграничения.