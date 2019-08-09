Україна мала вийти з мінського процесу після загибелі військових на Донбасі, - Безсмертний

Після загибелі чотирьох військових на Донбасі Україна повинна була припинити участь в Мінських переговорах. Про це заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний в ефірі телеканалу "ATR".

Він заявив, що Україна мала б припинити роботу у мінському процесі, поки не буде зібраний "нормандський формат".

"На мій погляд, після подій в Павлополі перше, що треба було сказати: Україна призупиняє роботу в мінському процесі до моменту, поки не буде зібраний нормандський формат", - сказав Безсмертний.

За словами Безсмертного, ймовірність зустрічі в "нормандському форматі" лідерів держав-учасників малоймовірна до виборів в Росії, які відбудуться восени.

"Вони хочуть витримати цей настрій електорату для того, щоб зберегти вплив "Єдиної Росії" і Путіна як політика в Росії", - сказав він.

Нагадаємо, Європейський Союз очікує, що Росія вплине на бойовиків після загибелі чотирьох українських військових на Донбасі під час перемир'я.

РБК-Україна писало, що після загибелі чотирьох українських військових президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін погодили нормандську зустріч, на якій будуть підписані нові документи.

Також Зеленський і Путін обговорили врегулювання ситуації на Донбасі. Президенти України і РФ обговорили важливість неухильного дотримання встановленого з 21 липня режиму припинення вогню, а також розведення сил і засобів від лінії розмежування.