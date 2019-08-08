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ЕС призывает РФ повлиять на боевиков на Донбассе для соблюдения перемирия

Новости » Политика    08.08.2019 - 14:33
ЕС призывает РФ повлиять на боевиков на Донбассе для соблюдения перемирия
Фото: флаги Евросоюза (twitter.com/EU_Commission)

В ЕС ожидают, что Россия в полной мере использует свое значительное влияние на сепаратистов

Европейский Союз ожидает, что Россия повлияет на боевиков после гибели четырех украинских военных на Донбассе во время перемирия. Об этом заявили в пресс-службе ЕС, сообщает DW.

В ЕС требуют полного соблюдения режима прекращения огня.

"Интенсивные бои, которые состоялись под Павлополем, в Донецкой области Украины, привели к убийству четырех украинских военнослужащих, что является наибольшим количеством жертв за один день с октября 2018 года. Это является очевидным нарушением согласованного режима прекращения огня, которое ставит под угрозу жизнь гражданских жителей", - говорится в заявлении.

Кроме того, в ЕС ожидают, что Российская Федерация в полной мере использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых поддерживает, чтобы немедленно прекратить бои. В пресс-службе отметили, что Брюсселю известно о призыве президента Украины Владимира Зеленского провести встречу "нормандской четверки" на уровне глав государств.

"Мы подчеркиваем важность усиления переговорных усилий, направленных на устойчивое и мирное решение конфликта. Мы подтверждаем нашу полную поддержку действиям "нормандского формата", ОБСЕ и трехсторонней контактной группы", - говорится в заявлении.

Напомним, вчера президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин согласовали нормандскую встречу, на которой будут подписаны новые документы. Также Зеленский и Путин обсудили урегулирование ситуации на Донбассе после гибели четырех украинских военных. Президенты Украины и РФ обсудили важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режим прекращения огня, а также разведение сил и средств от линии разграничения.

Кроме того, Зеленский в ответ на обстрел призвал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина как можно быстрее собраться для возобновления переговоров по ситуации на Донбассе.

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