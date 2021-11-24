Украина должна иметь возможность сблизиться с ЕС, - немецкая коалиция

Новая правящая коалиция в Германии будет поддерживать стремление Украины вступить в Европейский союз. А также обещает быть партнером демократических движений в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст коалиционного соглашения, который опубликовал Spiegel .

"Такие государства, как Украина, Молдова и Грузия, которые стремятся присоединиться к ЕС, должны иметь возможность сблизиться посредством последовательных реформ, основанных на верховенстве закона и рыночной экономике. Мы будем решительно и надежно реагировать на демократические потрясения и будем партнером демократических движений", - говорится в соглашении.

Кроме того, подчеркивается, что новые власти Германии выступают за еще большее упрощение безвизового режима.

"Мы продолжим помогать Украине в восстановлении полной территориальной целостности и суверенитета. Мы стремимся к углублению энергетического партнерства с Украиной, имея большие амбиции в области возобновляемых источников энергии, производства зеленого водорода, энергоэффективности и сокращения выбросов углекислого газа", - говорится в соглашении.