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Новая коалиция в Германии требует от РФ прекратить войну на Донбассе и вернуть Крым

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Берлин, Среда 24 ноября 2021 16:23
Новая коалиция в Германии требует от РФ прекратить войну на Донбассе и вернуть Крым Фото: будущий канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Новая правящая коалиция в Германии потребовала от Российской Федерации прекратить войну на Донбассе и вернуть украинской стороне Крым. В то же время она выступает за тесное сотрудничество с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст коалиционного соглашения, который опубликовал Spiegel.

В тексте соглашения говорится о том, что новые власти Германии готовы к конструктивному диалогу с Россией, но уважает и интересы партнеров в Восточной Европе.

"Мы требуем немедленно положить конец попыткам дестабилизации Украины, насилию на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма. Путь к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и снятие соответствующих санкций зависит от полного выполнения минских соглашений. Мы за разрешение замороженных конфликтов в регионе", - говорится в соглашении.

Кроме того, новая коалиция заявили о желании тесно сотрудничать с Россией в энергетических вопросах и решении глобальных проблем. А также раскритиковала ограничение гражданских и демократических свобод в России.

Также в соглашении декларируется намерение запустить безвизовые поездки между Германией и Россией для молодежи до 25 лет.

Напомним, ранее сопредседатель победившей на выборах Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс высказался за скорейшее введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

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