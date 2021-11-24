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Стало известно, кто сменит Меркель на посту канцлера Германии

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Берлин, Среда 24 ноября 2021 12:54
Стало известно, кто сменит Меркель на посту канцлера Германии Фото: будущий канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Спустя два месяца после парламентских выборов в Германии завершились коалиционные переговоры о новом правительстве. Согласно коалиционному соглашению, многолетнего канцлера Ангелу Меркель сменит лидер Социал-Демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что коалиционные переговоры завершились успешным созданием беспрецедентного альянса, нацеленного на обновление экономики Германии за счет борьбы с изменением климата и продвижения цифровых технологий.

Коалиция социал-демократов, "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП) представит свое соглашение сегодня во второй половине дня. О распределении министерств и о том, что Шольц возглавит правительство, объявят в 16:00 по киевскому времени на пресс-конференции в Берлине.

Что известно о коалиционном правительстве

По данным Bild, помимо канцлера социал-демократы как минимум получат должности министра канцелярии, министра внутренних дел и министра строительства.

"Зеленые" наверняка получат пять министерств, в том числе МИД, Министерство по делам семьи, а также Министерство по вопросам климата и экономики. Последнее скорее всего возглавит сопредседатель партии Роберт Хабек.

Свободная демократическая партия получит Министерство обороны, Министерство здравоохранения, Министерство юстиции, Министерство образования, Министерство финансов и Министерство транспорта.

Глава СвДП Кристиан Линднер заменит Олафа Шольца на посту министра финансов Германии.

Отметим, до этого сообщалось, что в Германии намерены избрать нового канцлера после 6 декабря.

Напомним, будущая коалиция в парламенте Германии планирует легализовать каннабис.

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Германия Ангела Меркель Олаф Шольц
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