RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна повинна мати можливість зблизитися з ЄС, - німецька коаліція

Автор: Ілона Свиридова

Нова правляча коаліція в Німеччині підтримуватиме прагнення України вступити до Європейського союзу. А також обіцяє бути партнером демократичних рухів у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст коаліційної угоди, який опублікував Spiegel.

"Такі держави, як Україна, Молдова і Грузія, які прагнуть приєднатися до ЄС, повинні мати можливість зблизитися за допомогою послідовних реформ, заснованих на верховенстві закону і ринковій економіці. Ми будемо рішуче і надійно реагувати на демократичні потрясіння і будемо партнером демократичних рухів", - йдеться в угоді.

Крім того, підкреслюється, що нова влада Німеччини виступає за ще більше спрощення безвізового режиму.

"Ми продовжимо допомагати Україні у відновленні повної територіальної цілісності і суверенітету. Ми прагнемо до поглиблення енергетичного партнерства з Україною, маючи великі амбіції в галузі відновлюваних джерел енергії, виробництва зеленого водню, енергоефективності та скорочення викидів вуглекислого газу", - йдеться в угоді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нова коаліція в Німеччині вимагає від Росії припинити війну на Донбасі і повернути Україні окупований Крим.

Сьогодні стало відомо, що лідери Соціал-демократичної партії Німеччини, Вільної демократичної партії та "зелених" досягли коаліційної угоди.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзУкраїнаГермания