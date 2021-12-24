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Украина должна участвовать в консультациях США, ЕС или НАТО с Россией, - Кулеба

Автор: Валерия Полищук

Украина должна участвовать в евроатлантических консультациях по безопасности. В частности, во время разговора США, Евросоюза или НАТО с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение чиновника в Twitter.

"Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины. Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему", - написал он.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры Москвы и Вашингтона о "гарантиях безопасности" ожидаются в начале 2022 года.

Подробнее о требования России читайте в материале РБК-Украина "Гарантии безопасности". Чего хочет Путин от США и НАТО".

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Дмитрий КулебаСоединенные Штаты АмерикиЕвросоюзНАТО