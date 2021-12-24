Україна повинна брати участь у консультаціях США, ЄС або НАТО з Росією, - Кулеба

Україна повинна брати участь в євроатлантичних консультаціях з безпеки. Зокрема, під час розмови США, Євросоюзу або НАТО з Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення чиновника в Twitter .

"Першою і головною темою розмови США, ЄС чи НАТО з Росією має бути завершення міжнародного збройного конфлікту в Європі, агресії РФ проти України. Питання євроатлантичної безпеки нині вирішується в Україні, тому Україна має брати участь у безпекових консультаціях на цю тему", - написав він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що переговори Москви і Вашингтона про "гарантії безпеки" очікуються на початку 2022 року.

Детальніше про вимоги Росії читайте в матеріалі РБК-Україна "Гарантії безпеки". Чого хоче Путін від США і НАТО".