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Рада еще на год продлила закон об особом статусе Донбасса

Новина українською →
Киев, Четверг 02 декабря 2021 13:14
Рада еще на год продлила закон об особом статусе Донбасса Фото: КПВВ на Донбассе (facebook com skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Илона Свиридова

Верховная рада Украины еще на год продлила закон о так называемом особом статусе оккупированного Донбасса. Соответствующее решение поддержал 317 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.

Законопроект предлагает в статье 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" цифру "2021" заменить цифрой "2022".

В пояснительной записке говорится о том, что это позволит создать дополнительные временные возможности для реализации законодательных условий, направленных на мирное урегулирование в отдельных районах ОРДЛО на основе принципов и норм международного права и Устава ООН.

Отметим, законом об особом статусе Украина гарантирует "недопущение уголовного преследования, привлечение к уголовной, административной ответственности и наказание лиц - участников событий на территории Донецкой и Луганской областей". Также гарантируется свободное использование, изучение и поддержка русского языка в общественной и частной жизни.

А органы местного в ОРДЛО должны способствовать использованию русского языка в сфере образования, СМИ, судопроизводстве, экономической и социальной деятельности и так далее.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что одним из требований нормандской встречи по Донбассу является закрепление особого статуса в Конституции Украины.

Кроме того, Россия хочет, чтобы Украина пересмотрела закон о статусе Донбасса.

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