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Украина не должна поставлять воду в Крым, до его возвращения, - Аваков

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр внутренних дел Арсен Аваков высказал свою позицию относительно поставок Украиной воды в оккупированный Крым. По его словам, поставки воды невозможны до деоккупации полуострова.

Об этом шла речь в интервью Авакова для ТСН.

По словам Авакова, Украина 23 года справлялась с поставкой воды в Крым для нужд населения и для прочих нужд. Он добавил, что 80% воды на полуостров поставлялись именно по Крымскому каналу.

"Сейчас это не так. И у меня вопрос: мы должны поставлять воду для российских войск и развернутых ракет там? Мы должны нести за это ответственность? Или может есть какие-то обязательства Украины относительно этого? Не должна Украина поставлять воду в Крым, пока Крым не вернется в состав Украины", - подчеркнул министр.

Напомним, на территории оккупированного Крыма полностью истощены два водохранилища, а еще одно - на грани высыхания. Из-за дефицита воды на прошлой неделе Ялта и Алушта перешли на график подачи воды.

Также РБК-Украина писало, что представитель президента Украины предложил достроить дамбу на Крымском канале, чтобы исключить возможность поставок воды в Крым до его деоккупации.

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Новости Украины водаКрымпоставкиАрсен Аваков
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