Україна не повинна постачати воду в Крим, до його повернення, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив свою позицію щодо постачання Україною води до окупованого Криму. За його словами, поставки води неможливі до деокупації півострова.

За словами Авакова, Україна 23 роки справлялася з постачанням води в Крим для потреб населення та для інших потреб. Він додав, що 80% води на півострів постачалися саме Кримським каналом.

"Зараз це не так. І в мене питання: ми маємо постачати воду для російських військ та розгорнутих ракет там? Ми маємо нести за це відповідальність? Чи може є якісь зобов'язання України щодо цього? Не повинна Україна постачати воду в Крим, поки Крим не повернеться до складу України", - наголосив міністр.