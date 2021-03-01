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Україна не повинна постачати воду в Крим, до його повернення, - Аваков

Автор: Дмитро Левицький

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив свою позицію щодо постачання Україною води до окупованого Криму. За його словами, поставки води неможливі до деокупації півострова.

Про це йшлося в інтерв'ю Авакова для ТСН.

За словами Авакова, Україна 23 роки справлялася з постачанням води в Крим для потреб населення та для інших потреб. Він додав, що 80% води на півострів постачалися саме Кримським каналом.

"Зараз це не так. І в мене питання: ми маємо постачати воду для російських військ та розгорнутих ракет там? Ми маємо нести за це відповідальність? Чи може є якісь зобов'язання України щодо цього? Не повинна Україна постачати воду в Крим, поки Крим не повернеться до складу України", - наголосив міністр.

Нагадаємо, на території окупованого Криму повністю виснажені два водосховища, а ще одне - на межі висихання. Через дефіцит води минулого тижня Ялта та Алушта перейшли на графік подачі води.

Також РБК-Україна писало, що представник президента України запропонував добудувати дамбу на Кримському каналі, щоб унеможливити постачання води в Крим до його деокупації.

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Новини України водаКримпоставкиАрсен Аваков
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