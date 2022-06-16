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Украина может и должна победить в войне против России, - Трасс

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Лондон, Четверг 16 июня 2022 15:46
Украина может и должна победить в войне против России, - Трасс Фото: глаа МИД Британии Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина может и должна победить в войне против России. Великобритания не отступит от своих обязательств, как бы долго ни продолжался конфликт.

Об этом заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

"Наша решимость защищать наши принципы превзойдет решимость агрессоров. Результатом путинской агрессии до сих пор было объединение свободного мира. Сейчас мы сильнее, чем были 4 месяца назад, а Россия слабее. Мы должны сохранить это единство", - заявила она.

Министр подчеркнула, что Британия должна безжалостно доставлять военную помощь Украине.

"Это включает в себя оружие дальнего действия и другие жизненно важные потребности, а также повышение качества военной техники Украины до уровня стандартов НАТО в долгосрочной перспективе", - добавила Трасс.

Она также добавила, что нельзя позволять, чтобы на Украину оказывалось давление с целью заставить ее отдать свою территорию.

"Через G7 и НАТО мы делаем все возможное, чтобы укрепить позиции Украины. Мы также должны убедиться, что наши балтийские друзья и наши польские друзья вовлечены в этот процесс. Санкции должны оставаться в силе, пока российские сапоги стоят на украинской земле. И мы должны продолжать усиливать давление", - резюмировала министр.

Напомним, сегодня Британия ввела санкции против полковников РФ, которые причастны к событиям в Буче, а также детского омбудсмена.

Кроме того, Британия ввела санкции против патриарха Кирилла.

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