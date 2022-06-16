Британия ввела санкции против полковников России, которые причастны к зверствам в Буче
Британия ввела дополнительные санкции против России. В список ограничений попали полковники РФ, которые причастны к событиям в Буче.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.
Одновременно под ограничения попали:
- члены так называемого "Комитета спасения мира и порядка" - организации, которая сотрудничает с оккупантами и поддерживает оккупацию Херсонской области;
- Мария Львова-Белова детский омбудсмен РФ;
"Львову-Белову обвиняют в том, что она способствовала насильственному вывозу 2 тысяч уязвимых детей из Луганской и Донецкой областей и организовала новую политику содействия их принудительному усыновлению в России", - пишет пресс-служба.
- Сергей Савостьянов, депутат Московской городской Думы и член путинской политической элиты;
- Алексей Исайкин, президент и член совета директоров группы компаний "Волга-Днепр".
Резня в Буче
Во время оккупации Бучи Киевской области, оккупанты прибегли к жестоким зверствам против гражданских украинцев в городе: похищали людей, пытали, насиловали. Среди жертв были и дети.
Украина назвала этот случай геноцидом нашего народа, однако Россия продолжает утверждать, что все события в Буче были якобы "постановлением".
По предварительным данным, к зверствам в Буче причастна 64-я мотострелковая бригада ВС РФ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Британия также ввела санкции против патриарха Кирилла.
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