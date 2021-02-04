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Украина должна перейти на ядерное топливо из США вместо российского, - Витренко

Автор: Дмитрий Левицкий

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что Украина должна перейти на американское ядерное топливо. Он предложил отказаться от ядерного топлива из России.

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Об этом шла речь на презентации Национальной экономической стратегии-2030.

"Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из России", - сказал Витренко.

Руководитель Минэнерго также отметил необходимость интеграции украинской энергосистемы с европейской. Витренко считает, что это может произойти раньше 2023 года.

"Мы хотим сделать это, по крайней мере, в 2023 году, возможно, раньше. Без такой интеграции не достичь того уровня конкуренции, которую мы видим на рынке, и целостность игроков вряд ли позволит на это рассчитывать", - добавил он.

Напомним, в декабре прошлого года Украина прекратила вывоз отработанного ядерного топлива на хранение в Россию. Вывоз ядерного топлива в РФ пока не планируют возобновлять.

Кроме того, в конце января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по нейтрализации угроз в атомной энергетике и промышленности.

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Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЮрий Витренкоядерное топливо