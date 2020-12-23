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Украина прекращает вывоз отработанного ядерного топлива в Россию

Киев, Среда 23 декабря 2020 18:56
Украина прекращает вывоз отработанного ядерного топлива в Россию
Фото: Украина будет хранить отработанное топливо в зоне отчуждения (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина прекращает вывоз отработанного ядерного топлива на хранение в Российскую Федерацию. В частности, отгрузка уже прекращена и в следующем году не планируют возобновлять.

Об этом заявил и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает пресс-служба компании.

По его словам, отработанное ядерное топливо больше не передают России.

"Если ничего не случится экстраординарного, то в следующем году мы ничего не будем поставлять на хранение в РФ", - отметил Котин.

Он также подчеркнул, что в мае 2021 года ожидается доставка первой партии с Южно-Украинской АЭС на Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Предполагается, что к этому сроку достроят железную дорогу к хранилищу. Это обеспечит возможность перевозить контейнеры с трех украинских АЭС - Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой.

Котин добавил, что "Энергоатом" инициировал заказ на такое строительство.

"Рассчитываем на положительное решение Кабинета министров Украины по этому вопросу. Насколько мне известно, уже есть протокольное решение правительства. Ждем окончательного", - уточнил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине построят хранилище, на которое будут доставлять отработанное топливо, которое было передано в Россию.

Зимой 2020 года Чернобыльская АЭС получила новое хранилище отработанного ядерного топлива.

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