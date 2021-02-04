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Україна має перейти на ядерне паливо з США замість російського, - Вітренко

Автор: Дмитро Левицький

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що Україна має перейти на американське ядерне паливо. Він запропонував відмовитися від ядерного палива з Росії.

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Про це йшлося на презентації Національної економічної стратегії-2030.

"Ми маємо перейти на постачання ядерного палива з США замість палива з Росії", - сказав Вітренко.

Керівник Міненерго також наголосив на необхідності інтеграції української енергосистеми з європейською. Вітренко вважає, що це може статися раніше 2023 року.

"Ми хочемо зробити це, принаймні, у 2023 році, можливо, раніше. Без такої інтеграції не досягнути того рівня конкуренції, яку ми бачимо на ринку, та цілісність гравців навряд дозволить на це розраховувати", - додав він.

Нагадаємо, у грудні минулого року Україна припинила вивезення відпрацьованого ядерного палива на зберігання в Росію. Вивезення ядерного палива в РФ поки не планують відновлювати.

Крім того, наприкінці січня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заходи з нейтралізації загроз в атомній енергетиці та промисловості.

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