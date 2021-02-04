Украина должна перейти на ядерное топливо из США вместо российского, - Витренко

Фото: Юрий Витренко (facebook.com YVitrenko)

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что Украина должна перейти на американское ядерное топливо. Он предложил отказаться от ядерного топлива из России.

Об этом шла речь на презентации Национальной экономической стратегии-2030.

"Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из России", - сказал Витренко.

Руководитель Минэнерго также отметил необходимость интеграции украинской энергосистемы с европейской. Витренко считает, что это может произойти раньше 2023 года.

"Мы хотим сделать это, по крайней мере, в 2023 году, возможно, раньше. Без такой интеграции не достичь того уровня конкуренции, которую мы видим на рынке, и целостность игроков вряд ли позволит на это рассчитывать", - добавил он.

Напомним, в декабре прошлого года Украина прекратила вывоз отработанного ядерного топлива на хранение в Россию. Вывоз ядерного топлива в РФ пока не планируют возобновлять.

Кроме того, в конце января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по нейтрализации угроз в атомной энергетике и промышленности.