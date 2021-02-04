ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна має перейти на ядерне паливо з США замість російського, - Вітренко

Київ, Четвер 04 лютого 2021 15:20
Україна має перейти на ядерне паливо з США замість російського, - Вітренко
Фото: Юрій Вітренко (facebook.com YVitrenko)
Автор: Дмитро Левицький

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що Україна має перейти на американське ядерне паливо. Він запропонував відмовитися від ядерного палива з Росії.

Про це йшлося на презентації Національної економічної стратегії-2030.

"Ми маємо перейти на постачання ядерного палива з США замість палива з Росії", - сказав Вітренко.

Керівник Міненерго також наголосив на необхідності інтеграції української енергосистеми з європейською. Вітренко вважає, що це може статися раніше 2023 року.

"Ми хочемо зробити це, принаймні, у 2023 році, можливо, раніше. Без такої інтеграції не досягнути того рівня конкуренції, яку ми бачимо на ринку, та цілісність гравців навряд дозволить на це розраховувати", - додав він.

Нагадаємо, у грудні минулого року Україна припинила вивезення відпрацьованого ядерного палива на зберігання в Росію. Вивезення ядерного палива в РФ поки не планують відновлювати.

Крім того, наприкінці січня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заходи з нейтралізації загроз в атомній енергетиці та промисловості.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Енергетика Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиЮрій Вітренкоядерное топливо

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся