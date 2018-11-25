Украина должна немедленно обратиться к странам-гарантам Будапештского меморандума, - Тимошенко

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко прокомментировала провокации России в Азовском море

Украина должна немедленно обратиться к странам-гарантам Будапештского меморандума. Об этом заявила Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook, комментируя захват Россией украинских судов с нашими моряками в Азовском море.

«Есть информация о раненых украинцев. Командование военно-морских сил констатирует, что Россия ведет прицельный огонь на поражение», – написала лидер «Батькивщины».

Она убеждена, в этой ситуации руководству страны надо немедленно созвать СНБО, немедленно официально информировать страны мира и коллективные органы о фактах вооруженной агрессии.

«Немедленно отправлять официальные уведомления странам-гарантам по Будапештскому меморандуму и созвать консультации на уровне глав государств. Это тот случай, когда положения меморандума вопиюще и очевидно нарушены и должен быть применен механизм переговоров, заложенный в соглашении», – подчеркнула политик.

Лидер «Батькивщины» также призывает провести внеочередное заседание Верховной рады, на котором в закрытом режиме обсудить стратегию и тактику противодействия агрессору и безотлагательно информировать граждан о том, что происходит.

«Отсутствие информации от высшего руководства государства сигнализирует людям о растерянности. Это деморализует страну. Нация должна быть сплочена по отношению к врагу. Надеюсь, все наши моряки, захваченные русскими, вернутся живыми и здоровыми. Держим кулаки», – написала Юлия Тимошенко.