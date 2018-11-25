Україна має негайно звернутися до країн-гарантів Будапештського меморандуму, - Тимошенко

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко прокоментувала провокації Росії в Азовському морі

Україна має негайно звернутися до країн-гарантів Будапештського меморандуму. Про це заявила Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook, коментуючи захоплення Росією українських суден з нашими моряками у Азовському морі.

«Є інформація про поранених українців. Командування військово-морських сил констатує, що Росія веде прицільний вогонь на ураження», – стурбована лідер «Батьківщини».

Вона переконана, у цій ситуації керівництву країни треба негайно скликати РНБО, негайно офіційно інформувати країни світу і колективні органи про факти збройної агресії.

«Негайно надсилати офіційні повідомлення країнам-гарантам за Будапештським меморандумом і скликати консультації на рівні голів держав. Це той випадок, коли положення меморандуму кричуще і очевидно порушені і має бути застосований механізм переговорів, закладений в угоді», – наголосила політик.

Лідер «Батьківщини» також закликає провести позачергове засідання Верховної Ради, на якому в закритому режимі обговорити стратегію і тактику протидії агресору та невідкладно інформувати громадян про те, що відбувається.

«Відсутність інформації від вищого керівництва держави сигналізує людям про розгубленість. Це деморалізує країну. Нація має бути згуртована по відношенню до ворога. Сподіваюся, всі наші моряки, захоплені росіянами, повернуться живими і здоровими. Тримаємо кулаки», – написала Юлія Тимошенко.