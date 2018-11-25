ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Україна має негайно звернутися до країн-гарантів Будапештського меморандуму, - Тимошенко

Новини » Політика    25.11.2018 - 22:25
Україна має негайно звернутися до країн-гарантів Будапештського меморандуму, - Тимошенко
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко прокоментувала провокації Росії в Азовському морі

Україна має негайно звернутися до країн-гарантів Будапештського меморандуму. Про це заявила Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook, коментуючи захоплення Росією українських суден з нашими моряками у Азовському морі.

«Є інформація про поранених українців. Командування військово-морських сил констатує, що Росія веде прицільний вогонь на ураження», – стурбована лідер «Батьківщини».

Вона переконана, у цій ситуації керівництву країни треба негайно скликати РНБО,  негайно офіційно інформувати країни світу і колективні органи про факти збройної агресії.

«Негайно надсилати офіційні повідомлення країнам-гарантам за Будапештським меморандумом і скликати консультації на рівні голів держав. Це той випадок, коли положення меморандуму кричуще і очевидно порушені і має бути застосований механізм переговорів, закладений в угоді», – наголосила політик.

Лідер «Батьківщини» також закликає провести позачергове засідання Верховної Ради, на якому в закритому режимі обговорити стратегію і тактику протидії агресору та невідкладно інформувати громадян про те, що відбувається.

«Відсутність інформації від вищого керівництва держави сигналізує людям про розгубленість. Це деморалізує країну. Нація має бути згуртована по відношенню до ворога. Сподіваюся, всі наші моряки, захоплені росіянами, повернуться живими і здоровими. Тримаємо кулаки», – написала Юлія Тимошенко.

Росія атакувала українські ВМС: усі подробиці У РФ заявили, що українські кораблі, які вийшли з Бердянська, повернулися назад
Новини України Азовское мореТимошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся