ru ua
Чт, 26 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина договорилась с Венгрией о гарантированных мощностях для импорта газа

Новина українською →
Четверг 26 мая 2022 12:36
Украина договорилась с Венгрией о гарантированных мощностях для импорта газа Фото: Украина договорилась с Венгрией о гарантированных мощностях для импорта газа (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина и Венгрия договорились о продолжении доступа к гарантированным мощностям для импорта газа. Соглашение заключено до 31 марта 2023 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Оператор ГТС Украины"

Соглашение и в дальнейшем обеспечит Украину доступом к востребованному маршруту импорта газа.

С начала 2022 года поставки газа из Венгрии составили 46% импорта в нашу страну, а в 2021 году - более 85%.

Газовые трейдеры, со своей стороны, будут иметь возможность бронировать необходимые мощности на ежеквартальных, ежемесячных, суточных аукционах.

"ОГТСУ упорно работает, чтобы максимально увеличить возможности для импорта газа, диверсифицировать источники его поставок и, соответственно, усилить безопасность поставок", - заявил гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон.

Гарантированные мощности для поставки газа из Венгрии вступили в силу с 1 января текущего года.

"Проект стартовал как трехмесячный пилот, однако успешное взаимодействие двух операторов позволило пролонгировать его более чем на год", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Оператор ГТС Украины прекратил транзит газа в Европу из-за того, что российской оккупанты захватили ГИС "Сохрановка" в Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газ Украина Венгрия
NEWS
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
DAILY
Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины