Україна домовилась з Угорщиною про гарантовані потужності для імпорту газу

Україна й Угорщина домовились про продовження доступу до гарантованих потужностей для імпорту газу. Угоду укладено до 31 березня 2023 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу " Оператор ГТС України "

Угода й надалі забезпечить Україну доступом до затребуваного маршруту імпорту газу.

З початку 2022 року поставки газу з Угорщини склали 46% імпорту до нашої країни, а у 2021 році - більше ніж 85%.

Газові трейдери, зі свого боку, матимуть можливість бронювати необхідні потужності на щоквартальних, щомісячних, добових аукціонах.

"ОГТСУ наполегливо працює, щоб максимально збільшити можливості для імпорту газу, диверсифікувати джерела його постачання та, відповідно, посилити безпеку поставок", - заявив гендиректор Оператора ГТС Сергій Макогон.

Гарантовані потужності для поставки газу з Угорщини набрали чинності з 1 січня поточного року.

“Проєкт стартував як тримісячний пілот, проте успішна взаємодія двох операторів дозволила пролонгувати його більш ніж на рік", - додає пресслужба.