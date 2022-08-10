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Украина договорилась о сотрудничестве с 18 датскими оборонными компаниями

Фото: Украина договорилась о сотрудничестве с 18 датскими оборонными компаниями (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

"Укроборонпром" заключил соглашение о сотрудничестве с Датской ассоциация оборонной и безопасности промышленности, в состав которой входят 18 передовых датских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укроборонпром".

Отмечается, что соглашение направлено на укрепление обороноспособности Украины в условиях полномасштабной российской агрессии, а в более отдаленной перспективе - усиление оборонно-промышленный комплекс государства.

В частности, речь идет о возможном сотрудничестве в направлениях беспилотных и морских систем, киберзащиты, потенциальной производственной кооперации и тому подобное.

"Мир меняется, и на этих изменениях отпечаток российского вторжения в Украину. Ситуация требует нашей сплоченности, а также возлагает ответственность на западные демократии, организации и компании поддерживать украинский народ", - сказал директор Ассоциации Йоахим Финкельман.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников начал свой визит в Копенгаген. Он уже обсудил с министром обороны страны Мортеном Бьодсковым подготовку украинских бойцов.

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