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Україна домовилася про співпрацю з 18 данськими оборонними компаніями

Фото: Україна домовилася про співпрацю з 18 данськими оборонними компаніями (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

"Укроборонпром" уклав угоду про співпрацю з Данською асоціація оборонної й безпекової промисловості, до складу якої входять 18 передових данських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укроборонпром".

Зазнаається, що угода спрямована на зміцнення обороноздатності України в умовах повномасштабної російської агресії, а у більш віддаленій перспективі - посилення оборонно-промисловий комплекс держави.

Зокрема, йдеться про можливу співпрацю у напрямках безпілотних і морських систем, кіберзахисту, потенційну виробничу кооперацію тощо.

"Світ змінюється, і на цих змінах відбиток російського вторгнення в Україну. Ситуація вимагає нашої згуртованості, а також покладає відповідальність на західні демократії, організації та компанії підтримувати український народ", - сказав директор Асоціації Йоахім Фінкельман.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков розпочав свій візит до Копенгагена. Він вже обговорив з міністром оборони країни Мортеном Бьодсковим підготовку українських бійців.

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