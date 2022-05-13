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Украина договорилась об импорте горючего. Для этого уже готовят пункт пропуска на границе

Фото: Украина договорилась об импорте горючего (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Кабинет Министров согласовал необходимые регламенты для импорта нефтепродуктов из Азербайджана, стран Персидского залива и Ближнего Востока. Специально для этого в Украине готовят пункт пропуска на государственной границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Министерство инфраструктуры Украины уже имеет договоренность с Государственной пограничной службой Украины о том, чтобы один из западных пунктов пропуска был только для бензовозов, сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

В планах ведомства сделать некоторые пункты пропуска на польской границе только грузовыми, полностью перенаправив пассажирские и транспортные средства на другие.

Напомним, в Украине из-за войны с Россией начал ощущаться дефицит топлива на АЗС. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, ракетными ударами фактически уничтожен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, в результате постоянных обстрелов усложнилась Логистика из стран ЕС.

Известно, что президент Украины Владимир Зеленский 12 мая провел телефонные переговоры со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой. Лидеры обсудили несколько тем, включая поставки топлива.

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Кабинет Министров Украины