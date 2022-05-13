Украина договорилась об импорте горючего. Для этого уже готовят пункт пропуска на границе

Кабинет Министров согласовал необходимые регламенты для импорта нефтепродуктов из Азербайджана, стран Персидского залива и Ближнего Востока. Специально для этого в Украине готовят пункт пропуска на государственной границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля .

Министерство инфраструктуры Украины уже имеет договоренность с Государственной пограничной службой Украины о том, чтобы один из западных пунктов пропуска был только для бензовозов, сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

В планах ведомства сделать некоторые пункты пропуска на польской границе только грузовыми, полностью перенаправив пассажирские и транспортные средства на другие.