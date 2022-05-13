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Україна домовилася про імпорт пального. Для цього уже готують пункт пропуску на кордоні

Фото: Україна домовилася про імпорт пального (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Кабінет Міністрів погодив необхідні регламенти для імпорту нафтопродуктів з Азербайджану, країн Перської затоки та Близького Сходу. Спеціально для цього в Україні готують пункт пропуску на державному кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Міністерство інфраструктури України вже має домовленість з Державною прикордонною службою України про те, щоб один із західних пунктів пропуску був тільки для бензовозів, повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

У планах відомства зробити деякі пункти пропуску на польському кордоні лише вантажними, повністю перенаправивши пасажирські та легкові транспортні засоби на інші.

Нагадаємо, в Україні через війну з Росією почав відчуватися дефіцит палива на АЗС. Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ракетними ударами фактично знищено Кременчуцький нафтопереробний завод. Крім того, в результаті постійних обстрілів ускладнилася Логістика з країн ЄС.

Відомо, що президент України Володимир Зеленський 12 травня провів телефонні переговори зі своєю словацькою колегою Зузаною Чапутовою. Лідери обговорили кілька тем, включаючи постачання палива.

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Кабінет Міністрів України