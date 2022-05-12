Зеленский обсудил с президентом Словакии возможность поставок топлива в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая провел телефонные переговоры со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой. Лидеры обсудили несколько тем, включая поставки топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.