Украина договорилась о финансовой поддержке на 6,8 млрд долларов

Украина ведет активные переговоры о получении финансовой поддержки от союзников. В общей сложности существуют политические договоренности о привлечении 6,8 млрд долларов.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабмине.

Он уточнил, что также есть потенциал увеличить эту сумму до 8,8 млрд долларов.

За счет этих средств в правительстве рассчитывают нивелировать негативный эффект на экономику, который оказывают сообщения о возможном начале новой российской агрессии.