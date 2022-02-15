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Украина договорилась о финансовой поддержке на 6,8 млрд долларов

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Киев, Вторник 15 февраля 2022 19:57
Украина договорилась о финансовой поддержке на 6,8 млрд долларов Фото: Украина договорилась о финансовой поддержке на 6,8 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина

Украина ведет активные переговоры о получении финансовой поддержки от союзников. В общей сложности существуют политические договоренности о привлечении 6,8 млрд долларов.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабмине.

Он уточнил, что также есть потенциал увеличить эту сумму до 8,8 млрд долларов.

За счет этих средств в правительстве рассчитывают нивелировать негативный эффект на экономику, который оказывают сообщения о возможном начале новой российской агрессии.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида предложил предоставить Украине 100 млн долларов кредита.

Кроме того, Канада предоставит дополнительный пакет финпомощь Украине.

Ранее стало известно, что Европейский союз выделит Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро на фоне угрозы вторжения России.

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