Україна домовилася про фінансову підтримку на 6,8 млрд доларів
Україна веде активні переговори про отримання фінансової підтримки від союзників. В цілому існують політичні домовленості про залучення 6,8 млрд доларів.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабміні.
Він уточнив, що також є потенціал збільшити цю суму до 8,8 млрд доларів.
Внаслідок цих коштів в уряді розраховують нівелювати негативний ефект на економіку, який надають повідомлення про можливий початок нової російської агресії.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда запропонував надати Україні 100 млн доларів кредиту.
Крім того, Канада надасть додатковий пакет фіндопомогу Україні.
Раніше стало відомо, що Європейський союз виділить Україні новий пакет макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро на тлі загрози вторгнення Росії.