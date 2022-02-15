Україна домовилася про фінансову підтримку на 6,8 млрд доларів

Україна веде активні переговори про отримання фінансової підтримки від союзників. В цілому існують політичні домовленості про залучення 6,8 млрд доларів.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабміні.

Він уточнив, що також є потенціал збільшити цю суму до 8,8 млрд доларів.

Внаслідок цих коштів в уряді розраховують нівелювати негативний ефект на економіку, який надають повідомлення про можливий початок нової російської агресії.