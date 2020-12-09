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Украина договорилась о допуске граждан в Беларусь для лечения

Киев, Среда 09 декабря 2020 20:29
Украина договорилась о допуске граждан в Беларусь для лечения
Фото: граница Украины (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Роман Тверденко

Украина договорилась с Беларусью о допуске украинцев-пациентов белорусских больниц в соседнюю страну. Сейчас Беларусь не пускает украинцев через наземные пункты пропуска.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что украинцы с документами от белорусских медицинских заведений не должны иметь проблем с пересечением границы уже сейчас.

"С начала ноября значительное количество украинских пациентов оказалась в ситуации неопределенности после решения Беларуси закрыть наземную границу. Особенно те, кому необходима трансплантация. Уже в середине ноября мы согласовали вопрос въезда украинских пациентов с белорусскими властями. Я рад сообщить, что проблема решена ", - сказал Кулеба.

В ноябре сообщалось, что белорусские пограничники 30 октября не пропустили в страну украинских граждан, которые ехали в больницу, где оплатили операцию по трансплантации органов. Операция уже была оплачена Министерством здравоохранения Украины.

Напомним, с 1 ноября Беларусь закрыла свои границы для иностранцев якобы для противодействия распространению коронавируса. Попасть в страну можно было только самолетом через аэропорт "Минск".

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