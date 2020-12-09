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Україна домовилася про допуск громадян до Білорусі для лікування

Київ, Середа 09 грудня 2020 20:29
Україна домовилася про допуск громадян до Білорусі для лікування
Фото: кордон України (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Роман Тверденко

Україна домовилася з Білорусією щодо допуску українців-пацієнтів білоруських лікарень в сусідню країну. Зараз Білорусь не пускає українців через наземні пункти пропуску.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що українці з документами від білоруських медичних закладів не повинні мати проблем з перетином кордону вже зараз.

"З початку листопада значна кількість українських пацієнтів опинилася в ситуації невизначеності після рішення Білорусі закрити наземну кордон. Особливо ті, кому необхідна трансплантація. Вже в середині листопада ми погодили питання в'їзду українських пацієнтів з білоруською владою. Я радий повідомити, що проблема вирішена ", - сказав Кулеба.

У листопаді повідомлялося, що білоруські прикордонники 30 жовтня не пропустили в країну українських громадян, які їхали в лікарню, де оплатили операцію з трансплантації органів. Операція вже була оплачена Міністерством охорони здоров'я України.

Нагадаємо, з 1 листопада Білорусь закрила свої кордони для іноземців нібито для протидії поширенню коронавірусу. Потрапити в країну можна було тільки літаком через аеропорт "Мінськ".

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