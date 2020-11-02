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Беларусь не пропустила украинцев, ехавших в больницу. МИД уже разбирается

Минск, Понедельник 02 ноября 2020 19:57
Беларусь не пропустила украинцев, ехавших в больницу. МИД уже разбирается
Фото: белорусский пограничник (facebook.com GpkGovBY)
Автор: Дмитрий Левицкий

Белорусские пограничники 30 октября не пропустили в страну украинских граждан, которые ехали в больницу, где оплатили операцию по трансплантации органов. Операция уже была оплачена Министерством здравоохранения України.

Об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

Как рассказал журналисту издания львовянин Назар Вус, он с женой, которая находится на гемодиализе, ехал в белорусскую больницу сдавать анализы крови, о чем они уведомили белорусских пограничников. Однако пограничники вернули им документы и отказали в въезде.

По словам украинца, его жена уже год ждет в очереди на трансплантацию почки в Бресте. На этот раз она должна была пройти процедуру под названием типизация - это анализ крови для определения совместимости донорского органа.

"Теперь мне приходится ждать открытия границ, чтобы пойти на тесты и снова ждать очереди. Ведь пока крови нет, мы не в очереди", - пояснил он.

На ситуацию в Twitter уже отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Министр поручил украинскому посольству в Беларуси выяснить все обстоятельства ситуации.

"Я уже поручил нашему посольству в Беларуси выяснить все обстоятельства ситуации и максимально способствовать ее решению. В случае возникновения проблем с въездом для лечения, обращайтесь в посольство", - заявил он.

Напомним, с 1 ноября Беларусь закрыла свои границы для иностранцев якобы для противодействия распространению коронавируса. Попасть в страну можно только самолетом через аэропорт "Минск".

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